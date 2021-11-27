السعودية تسمح بالقدوم المباشر من جميع الدول للملقحين بجرعة واحدة داخل المملكة

2021/11/27 | 20:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر المقبل.وأشار المصدر، اليوم …

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