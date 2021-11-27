العراق يطرح رؤية لتوازن سوق الطاقة قبل اجتماع

2021/11/27 | 20:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي، اليوم السبت، عمل بلاده على رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة، وذلك قبيل اجتماع "أوبك+" الجديد مطلع الشهر المقبل لتدارس أوضاع السوق.وقال عبد الجبار، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن …

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