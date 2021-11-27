2021/11/27 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، أنها سترسل يوم غد نتائج التحقيقات بشأن 15 طعناً إلى الهيئة القضائية، من صدر قرار بشأنها بإعادة فرز وعد محطات انتخابية، وفيما حددت فترة النظر فيها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: يوم غد سنرسل نتائج الطعون للهيئة القضائية وبعد الانتهاء منها سنعلن النتائج المركز الخبري الوطني.

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