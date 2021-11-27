أزمة المياه في إيران.. انتشار أمني كثيف واعتقالات جماعية في أصفهان

2021/11/27 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت الشرطة الإيرانية، بكثافة السبت، في شوراع أصفهان، واعتقلت العديد ممن شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت بسبب الجفاف الذي تعاني منه المنطقة، منذ سنوات.

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