2021/11/27 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

((إذا أردت أن تضيع شعبا أشغله بغياب

الأنبوبة (قنينة الغاز) وغياب البنزين

ثم غيب عقله واخلط السياسة بالاقتصاد

بالدين بالرياضة)) جلال عامر.

تهدف الولايات المتحدة للتدخل في

سياسات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب الغاز الطبيعي في أوروبا بين الولايات المتحدة وروسيا.. مشروع (نورد ستريم) انموذج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب الغاز الطبيعي في أوروبا بين الولايات المتحدة وروسيا.. مشروع (نورد ستريم) انموذج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).