2021/11/27 | 20:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، السبت، احباط محاولة لبيع فتاتين من قبل والدهن في بغداد.وقال المصدر، ان”شرطة بغداد فوج طوارئ بغداد التاسع احبطت عملية بيع فتاتين من قبل والدهن ضمن قاطع الكرخ والقت القبض على العصابة وتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسلمهم الى مديرية مكافحة الاجرام/ الاتجار بالبشر”.واضافت، ان”العصابة مكونة من امراة كبيرة وشخصين من خارج بغداد”، مشيرا الى ان”الفتاتين تولد ٢٠٠٩ و٢٠١٢”.

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