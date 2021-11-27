لماذا ينخفض البصر؟.. طريقة من 3 دقائق لقضاء على الضعف

2021/11/27 | 20:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركز هذا العمل الجديد على تأثير جلسة واحدة بالإضافة إلى استخدام مستويات طاقة أقل..

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