ملعب المدينة يحتضن نهائي شباب غرب آسيا

2021/11/27 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسلم الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، الموافقة والضوء الأخضر من الاتحاد الدولي الفيفا والآسيوي باحتضان ملعب الحبيبية أو المدينة نهائي شباب غرب آسيا كبروفة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية بالفترة المقبلة.

وتأتي الموافقة بعد التقارير الايجابية جدا من قبل مشرف البطولة ممثل الاتحاد الآسيوي و الدولي الذي أبدى إعجابهما بالتنظيم و الحضور الجماهيري الذي أنجح مباريات البطولة.

ومن المؤمل إقامة المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل بلقاء متصدر المجموعة الأولى التي أقيمت في البصرة و متصدر المجموعة الثانية التي أقيمت في اربيل و التي ستحسم صدارتها اليوم.

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