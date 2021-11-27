نهائى كأس ليبرتادوريس.. البرازيل و اللقب 21 في مواجهة بالميراس ضد فلامنغو

2021/11/27 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا/نينا/ستكون البرازيل على موعد الليلة مع اللقب الثالث على التوالي في كأس الليبرتادوريس ورقم 21 لأنديتها في تاريخ المسابقة، عندما يتقابل فلامنغو مع بالميراس في نهائي نسخة 2021، في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم، السبت، على ملعب "سينتيناريو" في مونتيفيديو عاصمة أوروغواى .وكان فلامنغو قد حقق لقب البطولة عام 2019 على حساب فريق ريفر بليت الأرجنتيني، وتوج بالميراس في نسخة العام الماضي على حساب فريق سانتوس ".وتعد الأندية الأرجنتينية الأكثر تتويجا بلقب كأس ليبرتادوريس عبر تاريخها، برصيد 25 لقبا ثم الأندية البرازيلية 20 لقبا والأندية الكولومبية 8 ألقاب ".وفرضت الأندية البرازيلية سيطرتها على لقب البطولة في اخر 10 سنوات، من خلال تتويجها بـ 6 ألقاب مقابل 3 ألقاب للأندية الأرجنتينية ولقب وحيد للأندية الكولومبية ".وكان فريق بالميراس البرازيلي قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس الليبرتادوريس، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه سانتوس بهدف نظيف ".ونجح كل من بالميراس و فلامنغو في الوصول للمباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس بعد إقصاء أتلتيكو مينيرو البرازيلي وبرشلونة الإكوادوري على التوالي في دور نصف النهائي ".ويلعب الفائز بكأس الليبرتادوريس في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الإمارات من دور نصف النهائي "./انتهى2

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