المانيا تسجل اول اصابتين بمتحور كورونا الجديد

2021/11/27 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن التلفزيون الالماني /NTV/ عن تسجيل اول اصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى / اوميكرون/ في مدينة ميونخ.وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جمهورية جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ./انتهى3

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