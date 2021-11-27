2021/11/27 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، بفتح تحقيق في “تلاعب محتمل” في العملة، بعدما هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، خلال الأسبوع الماضي.وذكرت وكالة “الأناضول”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يأمر بإجراء تحقيق في تراجع الليرة التركية المركز الخبري الوطني.

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