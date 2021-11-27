من دار عبادة إلى مكان للمخمورين!

2021/11/27 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

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أدى الإهمال والفساد إلى انهيار غرف منزل الشاعر العربي الكبير بدر شاكر السياب رغم صرف أموال كثيرة بحجة تحويله الى متحف..وطالب مثقفون عراقيون بصيانة وحماية بيت الشاعر وتحويله إلى متحف حقيقي يتناسب وسمعة الشاعر المجدد وتاريخ العراق الأدبي…

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