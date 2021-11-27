2021/11/27 | 21:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا .. تفرض قيود سفر على 8 دول في إفريقيا الجنوبية بسبب تفشي المتحور الجديد لــــ كورونا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا .. تفرض قيود سفر على 8 دول في إفريقيا الجنوبية بسبب تفشي المتحور الجديد لــــ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).