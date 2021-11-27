رئيس أركان القوات الإيرانية يوجه “تحذيرا”

2021/11/27 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، تحذيرا “للأعداء” شدد فيه على ضرورة امتناعهم عن أي “مغامرة أو سوء تقدير لتبرير وجودهم غير القانوني في المنطقة”.

وقال باقري، في رسالة نشرت السبت وكتبها بمناسبة يوم الأسطول البحري الحربي الإيراني الذي سيصادف يوم 7 ديسمبر: “نحذر أعداء الثورة والجمهورية الإسلامية وجميع من يريدون السوء لإيران من الإقدام على أي مغامرة أو خطأ في الحسابات لتبرير وجودهم غير القانوني في المنطقة والذي يتسبب بانعدام أمنها، خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان”.

وتابع باقري مهددا: “إلا فسيتعين عليهم انتظار النيران السريعة والموجهة التي ستجبرهم على الفرار من المنطقة بطريقة مذلة”.

وفي غضون ذلك أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أنها ستكشف في 7 ديسمبر الستار عن غواصة “بعثت” الثقيلة الجديدة.

وأكدت إيران مرارا رفضها القاطع لوجود الولايات المتحدة العسكري في الخليج، معتبرة أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها بينما تمثل القوات الأمريكية مصدر انعدام للاستقرار.

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