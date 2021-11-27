2021/11/27 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، اليوم السبت، عن تسجيله أول إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد.

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