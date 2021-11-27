2021/11/27 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدداد اليوم- ديالى

أكد ذوو ضحايا مجزرة قرية الرشاد في ديالى، اليوم السبت، أن تظاهرتهم السلمية تحولت الى اعتصام مفتوح الى اشعار اخر.

‏وقال احد منظمي التظاهرة، مازن التميمي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اهالي وذوي ضحايا مجزرة قرية الرشاد قرب قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) قرروا تحويل تظاهرتهم السلمية الى اعتصام مفتوح الى اشعار اخر والابقاء على اغلاق طريق بعقوبة- خانقين المؤدي الى كردستان".

‏وأضاف أننا "اصحاب حقوق ومطاليب مشروعة محددة بـ5 نقاط اساسية وهي حضور الكاظمي للوقوف على ماساة عوائل ضحايا مجزرة قرية الرشاد واعلان الاخيرة منطقة منكوبة وضمان حقوق ذوي الشهداء والجرحى وتشكيل قوة محلية لتامين المنطقة والكشف عن نتائج التحقيقات بعد مرور شهر على الفاجعة".

‏وأشار إلى أن "الاهالي سئموا من الوعود الحكومية منذ اسابيع دون اي مستجدات"، مؤكدا أن "التظاهر والاعتصام حق دستوري نمارسه خاصة واننا دفعنا نهر من الدماء بسبب الارهاب".

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