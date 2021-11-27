بوريس جونسون: المتحور الجديد لا يستثني من تلقوا جرعتي اللقاح

2021/11/27 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان المتحور الجديد لا يستثني من تلقوا جرعتي اللقاح .قال جونسون في كلمة له: سنبدأ من اليوم تقديم الجرعات المعززة المضادة لكورونا، فمتحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة وهذا أمر مقلق".وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا ,وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا الذي ظهر في جنوب إفريقيا، والذي يعرف باسم (بى 1.1.529)"./انتهى2

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