احباط بيع فتاتين والقبض على العصابة في بغداد

2021/11/27 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت القوات الامنية بيع فتاتين والقبض على العصابة في بغداد.وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد ان : قوة امنية احبطت عملية بيع فتاتين من قبل والدهن وتلقي القبض على العصابة في قاطع الكرخ من العاصمة.واضاف ان : الفتاتين من مواليدي 2009 و2012 والعصابة مكونة من امرأة كبيرة وشخصين من خارج بغداد.واشارات الى : اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسلمهم الى مديرية مكافحة الاجرام/ الاتجار بالبشر./انتهى3

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