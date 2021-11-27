2021/11/27 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، إكمال المرحلة الأول لمشروع “الرفيل” السكني الواقع بمحيط مطار بغداد الدولي، فيما حددت الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع بالكامل. وقالت رئيسة الهيئة سها النجار، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الاستثمار تحدد الفترة الزمنية لإنجاز مشروع “الرفيل” بشكل كامل المركز الخبري الوطني.

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