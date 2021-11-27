الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء. - مظهر محمد صالح

2021/11/27 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء.مظهر محمد صالح١-;-- ينصرف الخطاب عموماً discourse او الخطاب السياسي خصوصاً الى اسلوب يعبر عن نظرية المجادلة والنقاش لاي شكل من اشكال التواصل الاجتماعي .



لذا عد الخطاب الموضوع الرئيس في النظرية الاجتماعية التي امتدت لتغطي مجالات علم الاجتماع نفسه بما فيه علم الاجتماع السياسي والانثروبولوجيا والاقتصاد والهندسة المعمارية ، فضلاً ......





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