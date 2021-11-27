شرطة بغداد تعلن إحباط بيع فتاتين من قبل والدهن

2021/11/27 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال عصابة وإحباط بيع فتاتين من قبل والدهن في العاصمة.وقالت شرطة بغداد في بيان، إن “فوج طوارئ بغداد التاسع احبط عملية بيع فتاتين من قبل والدهن ضمن قاطع الكرخ وتلقي القبض على العصابة وتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسلمهم الى مديرية مكافحة الاجرام/ الاتجار بالبشر”.

وأضاف البيان أن “العصابة مكونة من امرأة كبيرة وشخصين من خارج بغداد”، كاشفاً أن “الفتاتين من 2009 و2012”.

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