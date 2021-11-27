2021/11/27 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكبر تعديل تشريعي في تاريخ الإمارات، وسماح السعودية بالدخول المباشر إلى أراضيها من جميع الدول، وحسن نصرالله يثير الجدل بسبب "خطأ" في تاريخ استقلال لبنان، مرورًا بإعلان الشرطة الإيرانية تعتقل 67 شخصًا في أصفهان بعد احتجاجات على نقص المياه، وصولا ‘"هناك سبب للقلق"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: أكبر تعديل تشريعي في تاريخ الإمارات.. والسعودية تسمح بدخول مباشر لأراضيها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: أكبر تعديل تشريعي في تاريخ الإمارات.. والسعودية تسمح بدخول مباشر لأراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).