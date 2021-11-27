2021/11/27 | 21:45 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: lFivzVAKXWk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة الكراسي | 27 - 11 - 2021) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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