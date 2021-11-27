2021/11/27 | 21:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gF1p1wstTj8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة شبابية لتنظيف شاطئ بحيرة الرزازة والتعريف بأهميتها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبادرة شبابية لتنظيف شاطئ بحيرة الرزازة والتعريف بأهميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).