2021/11/27 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4xa4ElXOgmo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصام مفتوح لذوي شهداء قرية الرشاد للمطالبة بالكشف عن جناة مجزرة المقدادية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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