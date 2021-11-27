2021/11/27 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مسؤول عراقي رفيع بدور سكان مناطق مجاورة لسجن التاجي شمال بغداد بعد تمكنهم من اعتقال سجين فار، قالت السلطات إنه واحد من ثلاثة نجحوا في الفرار، لكن قوات الأمن القت القبض على اثنين منهم وقتلت آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان قوات الأمن العراقية إحباطها هروب سجناء.. مسؤول يشيد بدور الأهالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان قوات الأمن العراقية إحباطها هروب سجناء.. مسؤول يشيد بدور الأهالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).