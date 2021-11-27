الصحة العراقية تنفي دخول المتحور الجديد الى البلاد

2021/11/27 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العراقية، السبت، أنها لم تسجل اي إصابة بسلالة "أوميكرون" في العراق حتى الآن، موضحة انها بصدد رفع توصية بمنع السفر إلى جنوب أفريقيا ودول سجلت إصابات بسلالة أوميكرون.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (27 تشرين الثاني 2021)، إن "سلالة أوميكرون الجديدة توصف بأنها الأخطر من قبل الخبراء ومنظمة الصحة العالمية اعتبرتها مقلقة، لأن التحورات التي اكتشفت فيها تحمل طفرات جديدة بسلالات كورونا، وصلت لـ (32) طفرة في (سبايك بروتين) المسؤول عن الحاق الضرر بجسم الإنسان المصاب".

وأضاف عبد الامير، أنه "بسبب هذا التطور يتوقع أن يتغير شكل المتحور، لذلك قد يصعب على اللقاحات أن تكتشفه، وأيضاً خطورته الأساسية تكمن في أن الإصابات في الأماكن المصابة إزدادت بنسبة عشرة أضعاف بسبب متحور أوميكرون لأن انتقال العدوى سريع جدا".

واوضح، أن "المتحور الجديد وما سبقه من متحورات تصيب الجميع، ونحن الآن بانتظار نتائج التقارير الصحية، هل المتحور الجديد هو الأخطر على الإنسان والأشد ضراوة وهذا الامر سيتضح خلال الأيام القادمة"، مشيرا الى ان "شركات انتاج اللقاحات تقيم دراسات لتعلم مدى فاعليتها مع المتحور الجديد الذي أصاب اشخاصا ملقحين أيضا، لأنها قد تعيد النظر باللقاحات في حال ثبتت قلة فاعليتها وربما بعد أسبوعين او ثلاثة تتضح الصورة".

ولفت عبالامير، إلى أن "مختبر وزارة الصحة لمراقبة المتحورات سيحلل نتائج فحوصات القادمين للعراق والحالات الخطرة"، مؤكدا: "حالياً لم تكتشف أية حالة من سلالة أوميكرون في العراق ولم نسجل أية اصابة وهي اكتشفت في جنوب أفريقيا وبعض الدول الغربية"، مؤكدا أن "وزارة الصحة ستوصي بطلب منع السفر لجنوب أفريقيا والدول التي سجلت فيها إصابات ومن بينها الأفريقية".

N.A

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