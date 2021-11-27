الاتصالات: نعمل على توسيع رقعة توفير الإنترنت المجاني في بغداد

2021/11/27 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، سعيها لتوسيع رقعة توفير الإنترنت المجاني بعد إطلاقها في 4 مناطق ببغداد في حال نجاح التجربة، فيما أشارت إلى أنها تتعاون مع وزارتين لإطلاق خدمة المراكز […]

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