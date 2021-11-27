2021/11/27 | 21:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستثمار: إكمال المرحلة الأولى لمشروع الرفيل وتحدد فترة إنجازه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار: إكمال المرحلة الأولى لمشروع الرفيل وتحدد فترة إنجازه) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار: إكمال المرحلة الأولى لمشروع الرفيل وتحدد فترة إنجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).