قائد شرطة ديالى يصدر توجيها يخص مطلقي العيارات النارية العشوائية

2021/11/27 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

وجه قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد، اليوم السبت، بمحاسبة مطلقي العيارات النارية وفق القانون.

وقال محمد في بيان لشرطة ديالى تلقته (بغداد اليوم): "على خلفية اصابة مواطن من اهالي المحافظة إثر رصاصة طائشة وجه قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين باتخاذ اجراءات مشددة بحق مطلقي العيارات النارية العشوائية خلال المناسبات".

وشدد قائد الشرطة قيادة الشرطة في قواطع المسؤولية "بمحاسبة المخالفين"، مبينا انها "جريمة يحاسب عليها القانون كونها مصدراً للإزعاج وتهدد حياة المواطنين العزل، فضلاً عن انها ظاهرة غير حضارية تعكس صورة من صور المجتمعات المتخلفة".

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