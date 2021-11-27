الحدود يهزم ميسان في موقعة التاجي

2021/11/27 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حقق الحدود فوزه الثالث توالياً بعد إجتيازه لضيفه فريق ميسان وبهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي وقادها الحكم حمزة حسين .سيطر لاعبو عادل نعمة على مجريات المباراة واخطروا مرمى الضيف بأكثر من كرة خطرة لم يكتب لها هز الشباك، حتى حانت الدقيقة 20 ، والتي شهدت تسجيل الهدف الاول للحدود عن طريق هدافه منتظر عادل بعد تمريرة مميزة من الغاني كوفي ايبواه توغل من خلالها عادل بين دفاعات ميسان واضعاً بأناقة الكرة لتعانق الشباك ، واستمر ضغط الحمر طيلة دقائق الشوط الاول مع إضاعة عدد من الفرص السانحة ابرزها تسديدة حسين كريم والتي ابعدها بإعجوبة حارس ميسان لينتهي الشوط الاول بتقدم الحدود بهدف نظيف .تأمين الفوز ..مع إنطلاق الشوط الثاني ظهر جلياً رغبة الحدود في تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ ، وهو ماتحقق في الدقيقة٥٧ بعد كرة ركنية نفذها بإتقان سيف كريم لتجد امامها علي فندي الذي ارتقى فوق الجميع مقتنصاً اياها برأسية قوية معلناً تقدم كتيبة الحدود بثاني الاهداف ، وتمكن ميسان من تقليص الفارق في الدقيقة ٨٠ ، هذا الهدف لم يؤثر على نتيجة الفوز خصوصاً بعد إندفاع زملاء عصام ياسين نحو مرمى ميسان في محاولة لتعزيز الفارق بهدف ثالث لم يتحقق ، ليعلن بعدها الحكم بنهاية المواجهة بفوز الحدود ، رافعاً رصيده إلى ١٥ نقطة في المركز الثاني ، ومواصلاً ضغطه على المتصدر دهوك وبفارق نقطتين ./انتهى

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