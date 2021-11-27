مسرور بارزاني : نهدف لجعل اقليم كردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة

2021/11/27 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني نهدف لجعل الاقليم مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ,ان بارزاني استقبل , اليوم السبت , رئيسة مجلس الأعمال البريطاني-العراقي" IBBC " البارونة إيما نيكلسون والوفد المرافق لها ".واضاف البيان:" قدمت نيكلسون خلال اللقاء, نبذة عن عمل المجلس وأنشطته، لاسيما المؤتمر الأخير في مدينة دبي، الذي ركز على التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين بريطانيا والعراق وإقليم كردستان".و سلط بارزاني بحسب البيان,الضوء على الإصلاحات القائمة في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الاقليم ، إلى جانب المساعي المستمرة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى جعل إقليم كردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة"./انتهى2,

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