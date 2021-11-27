مدرب المنتخب الوطني: نسعى لبناء جيل جديد للكرة العراقية

2021/11/27 | 22:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحَ مدربُ المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيتش، في أول حصةٍ تدريبية لقيادة أسود الرافدين، اليوم السبت، انه على الرغم من انها الوحدة الأولى كمدربٍ أول للمنتخب لكنني على علمٍ ودرايةٍ كاملةٍ بمجموعة اللاعبين، وسبق أن شاهدتهم وأغلب اللاعبين كانوا ضمن اختيارنا، وهذه المرةُ اختياراتنا كانت لعددٍ من اللاعبين الشباب، لأننا نرى أن المستقبل مهمٌ جداً […]

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