أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني الجديد

2021/11/27 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدرب المنتخب الوطني العراقي زيليكو بتروفيتش الذي تسلم مهمته خلفاً لديك أدفوكات، السبت، إنه يسعى لبناء جيل جديد للكرة العراقية.

وأوضح بتروفيتش، في أول حصةٍ تدريبية لقيادة أسود الرافدين، إنه “على الرغم من انها الوحدة الأولى كمدربٍ أول للمنتخب لكنني على علمٍ ودرايةٍ كاملةٍ بمجموعة اللاعبين، وسبق أن شاهدتهم وأغلب اللاعبين كانوا ضمن اختيارنا”.

وأضاف “هذه المرةُ اختياراتنا كانت لعددٍ من اللاعبين الشباب، لأننا نرى أن المستقبل مهمٌ جداً للكرة العراقيّة، خصوصاً ومنذ فترة طويلة وأغلب اللاعبين هم أنفسهم مَن يمثلون المنتخب الوطني، لذلك لابد من التجديد”، مشدداً بالقول “نحن سعداءٌ هنا في قطر حيث الملاعب جميلة جداً، وبأرضيات عالية الجودة، وكل الخدمات مهيأة لكل المنتخبات المشاركة بطريقة مميزة تجعل الجميع على أتمِ الجاهزية للعب”.

وبيّنَ “قد يكون تفكير الجمهور اننا نشارك من أجل كأس العرب فقط، لكن الواقع انها محطةٌ للاستعداد الأمثل للمستقبل، لذلك نحن نركز في اختياراتنا على أعمار اللاعبين لأنني اعتقد أن مرحلة التجديد تحتاج الى لاعبين قادرين على اللعب سويةً لسنوات طويلة”.

وتابع “ليست عمليةً سهلةً بل صعبة، وهذا ما معمول به، مثلاً في هولندا عند تغيير جيل كامل دائماً يحتاجون الى الوقت في ذلك، لكن هنا ليس لدينا الوقت الكافي حيث سنلعب يوم 30 نوفمبر ونحاولُ من تحسين الأداء، ونحن هنا من أجل العراق والظهور بمستوى لائق ومشرف، ونريد من اللاعبين لعب كرة ممتعة ونمنح الجميع حظوظاً متساوية في فرصة اللعب والظهور”.

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