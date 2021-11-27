حوار عن -فرج الله الحلو- ودوره في معركة الاستقلال ورفض تقسيم فلسطين وملابسات اختفاءه - موريس نهرا

2021/11/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#موريس_نهرا كاترين ضاهرموريس نهرا في حوار عن "فرج الله الحلو" ودوره في معركة الاستقلال ورفض تقسيم فلسطين وملابسات اختفاءهاستحضار سيرة الشهيد فرج الله الحلو، عشية الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال لبنان، وسط هذه المرحلة تحديداً سواء داخلياً أو خارجياً يعود إلى هدفين؛الأول الإضاءة على دور الحزب الشيوعي اللبناني في تلك المرحلة وما بعدها على الصعيد السياسي والنضال الوطني والنقابي.



ومعرفة فرج ال ......





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