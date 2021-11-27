2021/11/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان وقضية شعبنا فوق أي اعتبار نعترف أننا كنا أكثر قسوة في بعض نقدنا، وحتى في نقدنا الذاتي.



ونعترف أيضا أننا كنا مرنين جدا في بعض نقدنا، وربما في نقدنا الذاتي.لا نخفي أن كثيرا من التعبير عن "j aime" لمنشوراتنا "الفايسبوكية" (الافتراضية) لا تطمئننا.



والسؤال ليس: هل نستحق فعلا تلك "j aime"؟ بل ما هو أثر تلك "الجيمات" السخية على أرض الواقع؟بصراحة، نخجل من أنفسنا في مواجهة الواقع، لأننا أدر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معذرة، للمجاملة حدود - أحمد بيان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معذرة، للمجاملة حدود - أحمد بيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).