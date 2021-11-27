أراء صادمة تبغي فضح واقعنا المتخلف - سامى لبيب

2021/11/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (86) .- لا يعتمد تقدم أو تخلف الشعوب على ما تمتلكه من وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة كما يعتقد الكثيرون بل على منهجها وثقافتها الفكرية ومخزونها الحضاري التي إما أن تنتج حالة تقدم أو تأخر , فالمكون الثقافي الحضاري هو الذي سينتج التكنولوجيا والتقنية وكافة أشكال التقدم , كما أن المكون الثقافي الرجعي المتجمد سينتج حالة تخلف بالضرورة .- من هنا يكون حُكمنا على تقدم وت ......





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