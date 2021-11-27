2021/11/27 | 22:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3dHI6wlBakA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والفنان : محمد السامر والشعراء : قيصر العقيلي وعبد قيس ووضاح الجبوري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والفنان : محمد السامر والشعراء : قيصر العقيلي وعبد قيس ووضاح الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).