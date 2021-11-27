بريطانيا تقرر تشديد قيود كوفيد لجميع المسافرين الوافدين

2021/11/27 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بأن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص كوفيد بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحورة الجديدة “أوميكرون”.وقال في مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحورة الجديدة في بريطانيا “نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك […]

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