رئيس الوزراء السوداني يقيل قائد الشرطة بعد قمع التظاهرات

2021/11/27 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون سودانيون يحتجون على الانقلاب في الخرطوم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © اف ب/ارشيف الخرطوم (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر.وقرر حمدوك الذي عاد الى السلطة بموجب […]

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