نيويورك تعلن حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة

2021/11/27 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون).ونقلت رويترز عن هوشول قولها اليوم هناك علامات تحذيرية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد19 هذا الشتاء على الرغم من عدم اكتشاف متحور أوميكرون الجديد في نيويورك إلا “أنه قادم”.ولفتت هوشول إلى أن الأمر يستغرق عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.وصنفت الصحة العالمية أوميكرون الذي رصد أول مرة في جنوب إفريقيا بأنه سلالة “مقلقة” وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف من فيروس كورونا.

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