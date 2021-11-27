فاوتشي ينصح بـ

2021/11/27 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأميركية، أنتوني فاوتشي، السبت، إنه لن يكون مفاجئا وجود حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في الولايات المتحدة.

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