2021/11/27 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب المطرب اللبناني، سعد رمضان، عن “رأيه الحازم” بشأن الأزمات التي يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة، لافتا إلى إمكانية إقباله على الهجرة.ووصف سعد رمضان في حواره مع موقع “سكاي نيوز عربية”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعد رمضان: ما يحدث بلبنان جريمة بشعة وقد أهاجر المركز الخبري الوطني.

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