الطقس: أجواء العراق على موعد مع أمطار رعدية وثلوج

2021/11/27 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، السبت، إلى تأثر البلاد بموجة برد يوم الخميس المقبل، تزامنا مع اندفاع كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي نحو العراق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها NRT عربية، (27 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثير المرتفع الجوي إلى قبل نهاية الاسبوع، ليندفع بعدها منخفض جوي في الطبقات العليا مصحوبا بمنخفض سطحي جبهوي، لينتج عنه هطول زخات أمطار رعدية قبل نهاية الأسبوع".

وأضاف عطية، أن "الأمطار ستشمل مناطق من شمال ووسط وغرب البلاد، فضلا عن هطول الثلوج على مناطق واسعة من تركيا، وجبال شمال العراق".

واوضح، انه "خلال نهار ومساء يوم الخميس المقبل، تندفع كتلة هوائية باردة لتعمل على خفض درجات الحرارة، وتسبب أجواء شتوية تجبرنا على ارتداء الملابس الشتوية في كافة المدن".

N.A

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