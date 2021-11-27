مقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن في سوريا

2021/11/27 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن الداخلي (اسايش) للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا في مدينة منبج شمالي البلاد.وقال المرصد في […]

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