الإطار التنسيقي يحدد موعد الجلسة الأولى للبرلمان: نجتمع يومياً لبحث هذه الامور

2021/11/27 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الإطار التنسيقي، بهاء النوري، اليوم السبت، أن هناك اجتماعات يومية بمنازل القادة لبحث التطورات اليومية.

وقال النوري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الهيئة القضائية ستستلم الطعون من المرشحين الذين يعتقدون وجود خلال بالنتائج والأصوات التي أعطيت لهم".

وأكد أنه "سيتم النظر بهذه الطعون وتعاد النتائج النهائية إلى مفوضية الانتخابات التي سترسل بعدها تلك النائج للمحكمة الاتحادية للمصادقة النهائية".

وبين أن "عقد اول جلسة للبرلمان سيكون بعد 15 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج".

وأضاف أن "الاطار التنسيقي ينتظر النتائج النهائية وبالتالي هناك حوارات واجتماعات يومية بمنازل قادة الإطار لبحث التطورات اليومية حول مخرجات المشهد الانتخابي".

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