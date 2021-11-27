لبنان تصل نهائي شباب غرب آسيا لكرة القدم

2021/11/27 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تصدر المنتخب اللبناني، اليوم السبت، المجموعة الثانية بعد فوزه على الاردن بهدف في المباراة التي جرت اليوم السبت على استاد فرانسو حريري في اربيل .

وستلتقي لبنان بذلك الفوز اول المجموعة الأولى التي تختتم غدا في البصرة بالمباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد.

فيما يحتاج المنتخب العراقي لنقطة واحد من مباراته غدا امام فلسطين حتى يتصدر المجموعة رسميا و يلتقي لبنان بنهائي النسخة الثانية من بطولة شباب غرب آسيا.

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