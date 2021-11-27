2021/11/27 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/انهى منتخب سوريا لكرة القدم للشباب مشاركته في بطولة غرب اسيا المقامة في اربيل بالفوز على نظيره الإماراتي اليوم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة.وكان المنتخب السوري للشباب فقد حظوظه بالتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة بخسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام المنتخب اللبناني بهدف دون رد وأمام المنتخب الأردني بهدفين دون رد وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية وحسب نظام البطولة قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية ويتوج الفائز بها بلقب البطولة"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب السوري للشباب يفوز على نظيره الإماراتي في بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب السوري للشباب يفوز على نظيره الإماراتي في بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).