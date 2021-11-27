الزراعة : استنباط أصناف جديدة من الرز عالية الانتاجية ومتحملة للجفاف

2021/11/27 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الزراعة عن استنباط أصناف جديدة من الرز عالية الانتاجية ومتحملة للجفاف.وذكرت في بيان انه : تم الاشراف ميدانياَ على عمليات حصاد الرز في النجف الاشرف والاطلاع على النشاطات البحثية باستباط اصناف جديدة من الرز متميزة بالانتاجية العالية ومبكرة بالنضج ومتحملة للجفاف./انتهى3

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