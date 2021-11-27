يشبه فندق الأشباح.. مراسل CNN ينقل حال فندق المطار في هونغ كونغ بعد

2021/11/27 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم ويل ريبلي مراسل CNN في نفس فندق هونغ كونغ حيث تم تأكيد حالات الإصابة بالمتحور الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.قام بتصوير بعض اللقطات السريعة لمدخل الرواق الذي يشبه فندق الأشباح.حيث أن هذا هو المكان الذي يجب أن يُعزل فيه الأشخاص الذين يسافرون إلى هونغ كونغ عند وصولهم إليها.وفي التقرير المزيد من التفاصيل.

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